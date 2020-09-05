Рой из 700 дронов показал световое шоу на закрытии Армейских международных игр - 2020

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Рой из 700 дронов продемонстрировал световое шоу для гостей и участников Армейских международных игр - 2020 на церемонии их закрытия. Об этом сообщил в субботу объединенный пресс-центр игр.

"В день закрытия Армейских международных игр - 2020 в вечернее небо над конгрессно-выставочным центром "Патриот" поднялись 700 дронов мультироторного типа, чтобы представить гостям, болельщикам и участникам игр уникальное световое шоу. Участники светового шоу выполнили полетное задание на высоте 300 м, при этом нижняя граница полета превысила 50 м", - говорится в сообщении.

На световом шоу были показаны 400-метровые объемные фигуры: символы главного храма Вооруженных сил РФ, фигуры легендарного танка Победы Т-34, танка Т-14 "Армата", фронтового советского штурмовика Ил-2, сверхманевренного многофункционального истребителя Су-35, эмблемы Армейских международных игр - 2020 и форума "Армия-2020", сообщили в пресс-центре.

Организатор светового шоу - главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ при участии операторов научных рот военного инновационного технополиса "Эра".