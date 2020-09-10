Российский МиГ-29 сопроводил два самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-29 был поднят в четверг для сопровождения самолетов Falcon 20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

Средства контроля воздушного пространства обнаружили сегодня две воздушных цели над нейтральными водами Баренцева моря.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского и истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии", - сказали в Центре, уточнив, что нарушения госграницы России зафиксировано не было.

Российский истребитель сопроводил иностранные самолеты над акваторией Баренцева моря и после их разворота вернулся на аэродром базирования, сообщили военные. "Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в НЦУО.

5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом - с 87 в августе 2019 года до 120 в нынешнем. По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.