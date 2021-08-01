Военные из Индии прибыли в Волгоград для участия в российско-индийских учениях

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Команда из 250 военнослужащих Индии, которая примет участие в российско-индийских учениях "Индра-2021", прибыла в Волгоград, сообщила в воскресенье пресс-служба Южного военного округа.

"В международный аэропорт Гумрак города Волгограда прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в совместном российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021". Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области", - отмечено в сообщении.

Учения состоятся с 1 по 13 августа. Участвуют 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведрота мотострелкового соединения Южного военного округа, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Индии. Задействуется более 100 единиц вооружения и военной техники. Мероприятия проводятся по плану международной деятельности. В 2021 году предусмотрено участие военнослужащих Южного военного округа в учениях с подразделениями из Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.