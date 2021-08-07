Военные России и Индии блокировали условных террористов на учениях под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащие России и Индии во время проходящих на полигоне Прудбой в Волгоградской области совместных учений "Индра-2021" отработали задачи по обнаружению и блокированию сил условных террористов. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"На полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области в рамках совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021" военнослужащие Вооруженных сил России и Индии отработали тактические эпизоды с разведывательно-поисковыми действиями и блокированием баз условных террористических формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при отработке эпизода военнослужащие двух стран провели инженерную разведку, преодолели заминированные участки местности, отразили условное нападение диверсантов и блокировали район, занятый условным незаконным вооруженным формированием. С помощью беспилотников осуществлялся мониторинг действий военнослужащих.

Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Как ранее сообщали в Минобороны России, учения предусматривают проведение совместных контртеррористических операций в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций в отношении международных террористических группировок.

В совместных учениях принимают участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа и около 250 представителей Вооруженных сил Индии. В маневрах задействовали более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град". На полигоне для проживания участников учений возвели новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500.