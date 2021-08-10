В Сибири завершились учения с выводом комплексов "Ярс" на маршруты патрулирования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с выводом автономных комплексов "Ярс" на маршруты боевого патрулирования завершились в Иркутской области. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"Завершилось масштабное учение РВСН в Иркутской области. Стратегические ракетчики отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

При совершении интенсивных маневренных действий на полевых позициях колонна пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" преодолела условно зараженный участок местности. В этом эпизоде учений задействовали 10 образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты.

В Минобороны также сообщили, что противодиверсионные силы выполнили задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"По замыслу учений, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования. Все они были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи", - уточнили в ведомстве.

Всего к учениям с Иркутским ракетным соединением привлекалось более 1 тыс. военнослужащих РВСН и более 100 единиц техники.