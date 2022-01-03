ЦВО подготовил более 110 сводных отрядов для ликвидации последствий ЧС в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) подготовил свыше 110 сводных отрядов в 29 гарнизонах для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в 2022 году. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В целях оперативного реагирования на кризисные ситуации как природного, так и техногенного характера в четырехчасовой готовности содержатся 114 сводных отрядов в 29 гарнизонах на территории военного округа", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что специалисты подготовили более 1,7 тыс. единиц специальной техники, 10 вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 и четыре транспортных самолета. Для мониторинга обстановки сформирована группировка беспилотных летательных аппаратов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.