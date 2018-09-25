Чемпионат Европы EuroSkills-2018 стартовал в Будапеште

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Европейский чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 открылся во вторник в Будапеште. Церемония открытия проходит на спортивной арене Papp Lszl, передает корреспондент ТАСС.

Шестое по счету европейское первенство пройдет с 26 по 28 сентября в Hungexpo в столице Венгрии. Всего в европейском чемпионате примут участие 600 конкурсантов из 29 стран.

Национальная сборная России WorldSkills Russia выступит на соревнованиях во всех компетенциях - всего их 41 - в составе 48 человек. Это победители и призеры национальных чемпионатов в России, а также чемпионаты отборочных первенств. "Эта сборная немножко экспериментальная: в нее вошли ребята, которые отобрались не только из колледжей, но и из университетов, и способны показать не только силу своего профессионального образования, но и прикладную часть в нашем высшем образовании", - сказал генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Петербурга единогласным решением утвердили представители 28 стран - участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран- участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла почетное первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм. С победой российскую команду в Кремле поздравил президент РФ Владимир Путин.