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Чемпионат WorldSkills

На Северном Кавказе предложили организовать WorldSkills по народным ремеслам

По словам зампредседателя СФ Ильяса Умаханова, на Дагестан приходится 25% производимой народно-художественными промыслами продукции

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов предлагает провести на Северном Кавказе конкурс молодых умельцев народно-художественных промыслов.

"По образу и подобию WorldSkills, который весьма успешно прошел в Казани, провести "Артскиллс" - конкурс молодых умельцев народно-художественных промыслов, которые очень распространены на Кавказе. Только на Дагестан приходится 25% производимой народно-художественными промыслами продукции", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, который проходит в пятницу в Нальчике.

Умаханов также отметил, что необходимо уделять особое внимание молодым писателям и поэтам в регионах. "Впрочем не только молодым. [Тем], которые пишут на народных языках. У нас фактически утрачена переводческая школа, у нас плохо знают молодых писателей, мы не особо их балуем премиями", - считает он.

Теги
РоссияWorldSkillsСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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