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Грант на $150 млн выделят на поддержку инновационных решений по хранению энергии в США

Министерство энергетики США также проведет серию семинаров для желающих ознакомиться с различными технологиями хранения энергии

ТАСС, 10 января. Министерство энергетики США объявило о выделении гранта в совокупном объеме $158 млн на поддержку инициатив в сфере разработки и коммерциализации технологий хранения энергии нового поколения. Особое внимание будет уделено инновационным проектам на основе анализа данных и моделирования, сообщило издание reNews.

"Хранение энергии является ключевой задачей с точки зрения максимального использования энергетических ресурсов. Выдвинутая инициатива позволит использовать ресурсы и опыт министерства для решения проблем, связанных с развитием передовых энергетических технологий и упрочить позиции США на мировом энергетическом рынке", - отметил министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт.

Поддержка будет оказана проектам, связанным с повышением эффективности существующих систем хранения и аккумулирования энергии, а также разработкой и оптимизацией моделей и алгоритмов на базе анализа данных. Финальный список основных тем будет сформирован на базе запросов заинтересованных сторон по основным проблемам отрасли.

Министерство энергетики США также проведет серию семинаров для желающих ознакомиться с различными технологиями хранения энергии и узнать о существующих барьерах на пути внедрения инновационных решений.

Теги
СШАБруйетт, Дэн
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