Эксперт назвал перспективным для инвестиций рынок кибербезопасности в ДФО

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Рынок кибербезопасности на Дальнем Востоке является перспективным направлением для привлечения инвестиций, поскольку в этих регионах идет активное развитие IT-отрасли. Такое мнение ТАСС высказал в субботу управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

"Перспективность рынка кибербезопасности [на Дальнем Востоке] заключается в том, что чем больше развиваются технологии, тем больше возникает потребности в защите данных. Причем не только для крупного бизнеса, но и каждого отдельного пользователя. Утечки данных, шантаж и использование персональной информации для мошенничества наносят огромный репутационный ущерб, иногда непоправимый. Поэтому специалисты по кибербезопасности и технологии, обеспечивающие цифровую защиту, станут еще более востребованными и перспективными для инвестиций", - сказал он.

Эксперт отметил, что на Дальнем Востоке необходимо создавать профильные курсы по подготовке рекрутеров в IT-отрасли. "Это еще один шаг к популяризации сферы среди населения [Дальнего Востока] и, в частности, молодежи, которая находится только на начальной стадии выбора жизненного пути и карьерного направления. Курсы в городах - необходимая практика для усиления экономики нашего государства, благодаря обученным рекрутерам многие IT-компании смогли в условиях дефицита кадров искать обученный персонал точно в срок", - пояснил он.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что программа создания инновационных научно-технологических центров и технопарков может быть расширена на несколько регионов Дальнего Востока в 2022 году.

Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке, а также входит в топ-11 регионов России по данному показателю.