На Камчатке появится школа традиционных культур

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. Школа традиционных культур появится на базе Камчатского центра народного творчества при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, сообщается на сайте краевого правительства.

"Проект "Школа традиционных культур "Наследники традиций" предполагает проведение лекций, научно-практической конференции, семинара-практикума по декоративно-прикладному искусству, творческой лаборатории, мастер-классов по вокалу, хореографии и созданию изделий в традиционных техниках, праздника, посвященного Международному дню коренных народов мира. Все эти мероприятия должны пройти в первой половине августа. Проект будет способствовать возрождению нравственных ценностей, заложенных в традициях народной культуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Школа традиционных культур" получила поддержку на президентском грантовом конкурсе. Всего на конкурс президентских грантов были направлены проекты со всей России, из которых было одобрено 14 инициатив. Среди них, кроме камчатской школы традиционных культур коренных народов, поддержку получили такие проекты как съемка документального фильма о современной жизни усадьбы Сергея Рахманинова, проведение межрегионального форума художников, создание интерактивного археологического музея и другие.