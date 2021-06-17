Власти Чукотки направят 25 млн рублей на выплаты семьям при рождении детей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Чукотки в этом году направят из средств окружного бюджета 25 млн рублей на региональные выплаты семьям округа при рождении первого и второго ребенка, что почти на 3 млн больше, чем в предыдущем году. Выплаты производятся в рамках реализации мероприятий нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в департаменте социальной политики региона.

"В 2021 году на эти цели предусмотрено 25 млн рублей из средств окружного бюджета. Получателями выплат уже стали с почти 380 семей Чукотки. Для сравнения - в 2020 году ежемесячная выплата была предоставлена 315 получателям на общую сумму почти 22 млн рублей", - уточнили в департаменте.

Ежемесячная выплата при рождении первого и второго ребенка на Чукотке предоставляется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".