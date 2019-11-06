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Врачи-вахтовики из других регионов страны начали работать в Сахалинской области

Они проведут диспансеризацию населения и уедут
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© Михаил Терещенко/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Бригады узких специалистов, в состав которых входят высококвалифицированные врачи из разных регионов России, отправились работать в районы Сахалинской области для проведения диспансеризации населения. Переезд этих специалистов в регион не планируется, они будут работать вахтовым методом, сообщили в среду ТАСС в областном министерстве здравоохранения.

"Врачи проведут диспансеризацию населения и уедут. Планируется, что они будут приезжать [в Сахалинскую область] на вахты", - сообщил собеседник агентства. Периодичность и длительность вахт пока не уточняются.

Новая система работы внедряется в регионе для решения проблемы нехватки врачей. В этом году в Сахалинской области вопросам медицины уделяется особое внимание. На переоснащение островных медучреждений выделено 2,7 млрд рублей, закуплено 225 единиц техники, выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, вдвое увеличился целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. С 1 ноября жители региона начали получать при обращении в поликлиники консультации московских врачей по видеосвязи.

В ближайшие пять лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения. Проекты осуществляются на средства федерального и регионального бюджетов.

По информации министерства, каждый претендент на работу вахтовым методом в Сахалинской области должен был подтвердить высокий уровень квалификации, опыт работы в практическом здравоохранении. Окончательное решение принималось только после проверки и собеседования. В результате были созданы шесть команд из кардиологов, неврологов, онкологов, хирургов, урологов, офтальмологов, специалистов по функциональной и ультразвуковой диагностике из центральной части России, юга России, Сибири и Дальнего Востока. Работать они будут в тех районах области, где наиболее остро стоит вопрос нехватки врачей.

Одна из бригад уже отравилась в Углегорский район. Местные жители заранее записались на прием. Кроме того, к приезжим узким специалистам попадут те пациенты, у которых на первом этапе диспансеризации выявились проблемы со здоровьем, серьезные факторы риска. Еще одна команда врачей отправилась на Курильские острова.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию в стране планируется направить 1,73 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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