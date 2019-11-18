Эксперт: центр временного размещения для переселенцев в Приморье упросит их приезд

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Центр временного размещения для прибывающих в Приморский край переселенцев из других стран, который должен появиться в крае, поможет упросить процесс их переезда и уменьшит затраты. Такое мнение высказал ТАСС председатель правления региональной общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" Сергей Пушкарев.

"Наш центр уже эффективно работает с переселенцами, недавно мы участвовали в организации приезда к нам группы староверов, которые уже выбирают себе землю и места для вселений. Но вопрос сегодня стоит о том, чтобы открыть для таких людей пункт временного размещения во Владивостоке. Дело в том, что именно здесь переселенцам по приезде приходится улаживать множество бюрократических вопросов, и это занимает порой несколько месяцев. Если у них будет место, где они могли бы жить в этом время, это намного упростило бы и удешевило весь процесс", - рассказал Пушкарев.

Он отметил, что вопрос о выделении помещения, в котором могли бы единовременно разместиться от 100 до 300 переселенцев, рассматривался на заседании рабочей группы при губернаторе Приморья. Во исполнение протокола заседания уже выбирается помещение для размещения пункта. Окончательно этот вопрос должен решиться на уровне губернатора или вице-губернатора.

К настоящему времени в Приморье по программе добровольного переселения соотечественников приехали уже более 100 староверов. Они вернулись из Боливии, Бразилии, Уругвая и США. Президент РФ Владимир Путин указом от 16 октября 2019 года предоставил российское гражданство восьми главам старообрядческих общин из этих стран. В следующем году в Приморье ожидают переселения еще около 54 семьи староверов.

Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума 2019 года предложил разработать подпрограмму для переселения соотечественников из стран дальнего зарубежья, и поручил предусмотреть дополнительные меры господдержки переселенцев-фермеров.

Всего за 12 лет реализации в Приморье программы содействия добровольному переселению соотечественников в край переехали почти 16 тысяч человек. Власти региона помогают ее участникам найти работу, направляют на бесплатное обучение, компенсируют расходы на найма жилья, выплачивают подъемное пособие в размере 240 тысяч рублей на участника программы и еще по 120 тысяч рублей на каждого члена его семьи.