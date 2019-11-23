Большой десантный корабль "Ослябя" вернулся во Владивосток из дальнего похода

ТАСС, 23 ноября. Во Владивостоке прошла торжественная встреча большого десантного корабля (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Ослябя" из дальнего похода в Японское и Охотское моря. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ТОФ.

"На торжественном митинге, который прошел на причале в бухте Улисс, десантников с благополучным возвращением в родную базу поздравил командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Владимир Якушев. По традиции он вручил командиру корабля жареного поросенка и поблагодарил экипаж за отличное решение поставленных задач", - сообщили на флоте.

Как напомнили в пресс-службе, большой десантный корабль "Ослябя" в течение двух месяцев решал задачи в Японском и Охотском морях, осуществляя перевозки техники и личного состава Береговых войск. Кроме того, именно "Ослябя" доставил береговые ракетные комплексы "Бастион" на Чукотку, откуда впервые в истории отечественного флота запустили крылатую ракету "Оникс" по морской цели в Чукотском море.