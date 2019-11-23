{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большой десантный корабль "Ослябя" вернулся во Владивосток из дальнего похода

Судно побывало в Японском и Охотском морях
Большой десантный корабль "Ослябя" Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Большой десантный корабль "Ослябя"
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Во Владивостоке прошла торжественная встреча большого десантного корабля (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Ослябя" из дальнего похода в Японское и Охотское моря. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ТОФ.

"На торжественном митинге, который прошел на причале в бухте Улисс, десантников с благополучным возвращением в родную базу поздравил командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Владимир Якушев. По традиции он вручил командиру корабля жареного поросенка и поблагодарил экипаж за отличное решение поставленных задач", - сообщили на флоте.

Как напомнили в пресс-службе, большой десантный корабль "Ослябя" в течение двух месяцев решал задачи в Японском и Охотском морях, осуществляя перевозки техники и личного состава Береговых войск. Кроме того, именно "Ослябя" доставил береговые ракетные комплексы "Бастион" на Чукотку, откуда впервые в истории отечественного флота запустили крылатую ракету "Оникс" по морской цели в Чукотском море.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Реконструкция порта Магадана обеспечит загрузку предприятий и ускорит доставку
При этом сама гавань может стать альтернативой портам Приморья, которые сейчас слишком загружены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС