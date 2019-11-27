Музыкальный фестиваль соберет в 2020 году на Чукотке исполнителей со всего мира

АНАДЫРЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Первый на Чукотке музыкальный фестиваль "ВиоланЧАО" с участием известных музыкантов из Европы, Азии и США пройдет в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Фонда развития туризма Чукотского автономного округа Сергей Качанов.

"В следующем году мы планируем проведение первого на Чукотке музыкального фестиваля "ВиоланЧАО" с участием всемирно известных музыкантов Европы, США, Азии. С этим предложением мы вышли к виолончелисту Борису Андриянову, который нас поддержал, поэтому проект будет совместный. Выступления в рамках фестиваля могут проходить как в Анадыре, так и на открытых площадках в его окрестностях. в итоге должен получиться такой синтез музыки и удивительной чукотской природы. Музыкальных фестивалей такого масштаба до сих пор на Чукотке не было", - сказал он.

Фестиваль вошел в Стратегию развития туризма в Чукотском автономном округе, которая будет утверждена до конца текущего года. Качанов уточнил, что в округе острый дефицит регулярных событийных мероприятий. "Мы рассчитываем, что это мероприятие станет одним из якорных в культурной жизни округа и позволит привлечь дополнительных туристов на Чукотку", - подчеркнул заместитель гендиректора Фонда.

Борис Андрианов - известный виолончелист, заслуженный артист России. Окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, Высшую школу музыки имени Ганса Эйслера в Германии. Является руководителем проекта "Поколение звезд", виолончельного фестиваля Vivacello, фестиваля "Музыкальная экспедиция". В 2018 году снял в поселке городского типа Эгвекинот Чукотского автономного округа видео к IV Восточному экономическому форуму, где он играет на виолончели в окружении чукотских льдов.