Территории крупных медучреждений Камчатки благоустроят за счет дальневосточной субсидии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Камчатки планируют потратить около 500 млн рублей из единой субсидии федерального центра на озеленение и ремонт фасадов восьми крупных больниц и поликлиник в Петропавловске-Камчатском. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Планируется асфальтирование, озеленение и ремонт фасадов восьми медицинских учреждений Петропавловска-Камчатского, в которых получают медпомощь жители всего полуострова. Всего же на благоустройство больниц и поликлиник из средств единой субсидии будет направлено около 500 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что с 27 июля медучреждения Камчатки возобновляют плановую помощь после снятия режима ограничений.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что также на средства дальневосточной субсидии отремонтируют дороги в городах Камчатки, проведут капитальный ремонт 16 медицинских учреждений, построят спортивные площадки, отремонтируют школы искусств.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2,4 млрд рублей субсидии, однако врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову при содействии вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить.