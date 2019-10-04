Адвокат: дело экс-главы столичного управления СК Дрыманова поступило в Мосгорсуд

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело обвиняемого в получении взяток бывшего начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова и двух других фигурантов поступило в Московский городской суд для рассмотрения. Как сообщил ТАСС адвокат генерала Марк Каверзин, предварительное слушание назначено на 10 октября.

"10 октября Московский городской суд в 10:00 мск проведет предварительное заседание по уголовному делу в отношении Александра Дрыманова и двух других фигурантов", - сказал адвокат.

По его словам, адвокаты всех фигурантов заявят ряд ходатайств, в числе которых просьба о возвращении дела прокурору для устранения препятствий, а также ходатайство о рассмотрении дела в открытом режиме. "Также на этом заседании, возможно, будет решаться вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей всем обвиняемым", - отметил адвокат.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Елена Федулова сообщила ТАСС, что никто из фигурантов дела вину не признает.

Дело Дрыманова

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в размере 1 млн долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей.

Вместе с тем адвокат Дрыманова Марк Каверзин сообщил ранее ТАСС, что с точки зрения защиты следствию так и не удалось доказать причастность его подзащитного к получению взяток. По словам адвоката, следствие не установило взяткодателя в этом деле, Дрыманов фигурирует как "лицо, приближенное к вору в законе Захарию Калашову", а все обвинение основывается на словах бывшего заместителя Дрыманова Дениса Никандрова.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.