Посол РФ в США призвал НПО помочь в оказании медицинской и правовой помощи Ярошенко

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов призвал крупнейшие правозащитные организации, в частности Human Rights Watch и Amnesty International, содействовать в оказании медицинской и правовой помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко. Об этом говорится в распространенном в четверг открытом письме высокопоставленного дипломата в адрес ряда НПО.

"Хочу выразить свою огромную озабоченность ситуацией с Константином Ярошенко, который содержится в исправительном учреждении в Коннектикуте. В 2010 году россиянин был задержан в Либерии сотрудниками Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков, вывезен [в США] и обвинен в "незаконном обороте наркотиков", - обратил внимание Антонов. - Обвинение строилось лишь на записях беседы и показаниях агента под прикрытием, который пытался склонить Ярошенко к перевозке наркотиков в США".

Как отметил посол, на тот момент летчик очень плохо говорил по-английски и едва понимал, о чем с ним говорят. "Константин Ярошенко страдает от многочисленных болезней, включая посттравматический синдром из-за жесткого обращения с ним, одиночного содержания и обстоятельств чрезвычайного вывоза [в США], - указал глава диппредставительства. - Он трижды запрашивал перевести его в Россию для дальнейшего отбывания заключения в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, но запросы безосновательно отклонялись".

"Ваши организации хорошо известны за благородные усилия по защите прав человека. Призываем рассмотреть дело Ярошенко и содействовать в оказании ему медицинской помощи и правовой помощи", - говорится в письме.

Дело Ярошенко

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.