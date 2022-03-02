Во Владивостоке подрядчик сорвал срок строительства детсада по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Подрядная организация во Владивостоке не выполнила в срок контракт на строительство детского сад по национальному проекту "Демография", сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Установлено, что в 2021 году муниципальным казенным учреждением "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" заключен контракт на строительство детского сада по ул. Крыгина в г. Владивостоке. В установленный контрактом срок подрядной организацией обязательства по муниципальному контракту не исполнены, строительно-монтажные работы не завершены", - говорится в сообщении.

При этом в декабре 2021 года с подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок выполнения работ был продлен. Это противоречит требованиям законодательства о закупках. По постановлению прокурора руководитель муниципального учреждения привлечен к ответственности за нарушения при реализации национального проекта "Демография". Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии, детский сад рассчитан на 120 мест.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ ("Изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством РФ") в отношении директора муниципального учреждения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Также в суд предъявлено исковое заявление о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту.