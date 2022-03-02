В Приморье на 10% увеличили размер регионального материнского капитала

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Размер регионального материнского капитала, который выплачивается семьям в Приморье после рождения второго ребенка, увеличили почти на 10% - до 208 тыс. рублей. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В 2021 году размер региональной выплаты при рождении второго ребенка составлял около 192 тыс. рублей. В 2022 году размер регионального материнского капитала составляет почти 208 тыс. рублей - 30% от величины федерального материнского капитала", - говорится в сообщении.

В этом году на выплаты регионального материнского капитала в бюджете Приморья предусмотрели более 850 млн рублей. В прошлом году на эту выплату было направлено более 416 млн рублей. Воспользовались соцподдержкой 2 487 семей.

Региональный материнский капитал при рождении второго ребенка выплачивается по национальному проекту "Демография". Право на выплату имеют гражданки России, постоянно проживающие в Приморье, при рождении второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации.