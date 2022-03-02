В Бурятии за год расширилась служба сиделок

УЛАН-УДЭ, 2 марта. /ТАСС/. Служба сиделок в Бурятии, оказывающая помощь пожилым и инвалидам на дому, за первый год работы по нацпроекту "Демография" расширилась до 90 сотрудников и обслуживает более 200 подопечных. Об этом сообщила ТАСС консультант информационно-аналитического отдела министерства социальной защиты населения Республики Бурятия Мария Ивайловская.

В Бурятии реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, одно из направлений - создание службы профессиональных сиделок. "Служба работает на базе государственных и негосударственных учреждений на территории города Улан-Удэ и в семи районах Бурятии. В настоящее время уход за 226 пожилыми гражданами и инвалидами осуществляют 90 сиделок, прошедших обучение в рамках федерального проекта "Старшее поколение", - сообщила Ивайловская.

Служба сиделок работает в Улан-Удэ, в Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Джидинском, Кяхтинском, Кабанском и Курумканском районах. "В 2022 году пилот продолжается на тех же территориях, на реализацию проекта предусмотрено 78 млн рублей", - сказали в минсоцзащиты региона.

В Бурятии каждый пятый житель - человек старшего поколения, прогнозируется, что опережающими темпами будет расти число людей в возрасте 80 лет и старше.