Растение-пришельца обвинили в "краже" воды у жителей Эфиопии

ТАСС, 29 января. Распространение американских кустарников вида Prosopis juliflora по Эфиопии грозит дефицитом пресной воды как для людей, их домашних животных и посевов, так и для диких животных и растений. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.
Из-за глобализации одной из главных проблем окружающей среды стали так называемые инвазивные виды – растения, животные и другие организмы, которые распространяются из-за деятельности человека в несвойственные экосистемы.
В частности, из-за того, что в середине XX века бразильские огненные муравьи попали в США, с лица Земли исчезло несколько видов улиток, а численность других видов беспозвоночных и даже млекопитающих значительно сократилась.
Эколог из Международного центра сельского хозяйства и бионауки Урс Шаффнер и его коллеги обнаружили еще один пример негативного воздействия инвазивного вида. В ходе своего исследования они изучали последствия распространения американского вечнозеленого кустарника вида Prosopis juliflora на территории Эфиопии.
Это растение родом из Мексики и юга США завезли в Эфиопию и на юг Африки примерно сорок лет назад для украшения улиц и улучшения качества грунта. Однако оно превратилось в главную угрозу для местной флоры и фауны. Эфиопские скотоводы даже стали называть это растение "дьявольским деревом".
Дело в том, что из-за отсутствия природных врагов кустарник стал очень быстро расти. В результате в районах своего распространения он постепенно вытеснил все другие растения. В результате почвы начинают деградировать, а домашние и дикие травоядные животные лишаются пищи: в листьях и побегах Prosopis juliflora содержатся нейротоксины, поэтому их никто не ест.
Кроме того, из-за этого растения в Эфиопии усилилась эпидемия малярии. Дело в том, что в засуху все местные растения – источник сахаров для разносчиков малярии, комаров, – сбрасывают листья. А Prosopis juliflora их не сбрасывает, поэтому продолжает снабжать комаров пищей. Экологи заинтересовались тем, как эта черта растения влияет на доступность воды в регионе.
"Мы выяснили, что каждый куст Prosopis juliflora потребляет до 36 литров воды в день в зависимости от диаметра ствола и условий местности. В засуху, когда все местные растения сбрасывают листья, им нужно еще больше воды. По всей видимости, они получают эту воду благодаря сверхдлинным корням, которые могут проникать на 50 метров вглубь почвы", – отметил еще один автор работы, эколог из Университета Аддис-Абебы (Эфиопия) Хайлу Шифероу.
Расчеты ученых показывают, что в общей сложности американские кустарники расходуют более 3 млн м3 воды в год. Это крайне негативно сказывается как на природе, так и на экономике Эфиопии. Этой воды, по словам экологов, хватило бы, чтобы поддерживать плантации хлопка или сахарного тростника площадью в 460 тыс. га. Продажа урожая с этих плантаций принесла бы около $330-450 млн.
Это говорит о том, что борьба с распространением Prosopis juliflora важна не только с точки зрения защиты экосистем и здоровья жителей Эфиопии, но экономически выгодна для властей и жителей страны. Соображения подобного рода уже подтолкнули власти ЮАР, где этот кустарник тоже распространяется, взяться за борьбу с этим инвазивным видом и подключить к этому все население.