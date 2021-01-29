Растение-пришельца обвинили в "краже" воды у жителей Эфиопии

ТАСС, 29 января. Распространение американских кустарников вида Prosopis juliflora по Эфиопии грозит дефицитом пресной воды как для людей, их домашних животных и посевов, так и для диких животных и растений. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports .

Из-за глобализации одной из главных проблем окружающей среды стали так называемые инвазивные виды – растения, животные и другие организмы, которые распространяются из-за деятельности человека в несвойственные экосистемы.

В частности, из-за того, что в середине XX века бразильские огненные муравьи попали в США, с лица Земли исчезло несколько видов улиток, а численность других видов беспозвоночных и даже млекопитающих значительно сократилась.

Эколог из Международного центра сельского хозяйства и бионауки Урс Шаффнер и его коллеги обнаружили еще один пример негативного воздействия инвазивного вида. В ходе своего исследования они изучали последствия распространения американского вечнозеленого кустарника вида Prosopis juliflora на территории Эфиопии.

Это растение родом из Мексики и юга США завезли в Эфиопию и на юг Африки примерно сорок лет назад для украшения улиц и улучшения качества грунта. Однако оно превратилось в главную угрозу для местной флоры и фауны. Эфиопские скотоводы даже стали называть это растение "дьявольским деревом".

Дело в том, что из-за отсутствия природных врагов кустарник стал очень быстро расти. В результате в районах своего распространения он постепенно вытеснил все другие растения. В результате почвы начинают деградировать, а домашние и дикие травоядные животные лишаются пищи: в листьях и побегах Prosopis juliflora содержатся нейротоксины, поэтому их никто не ест.