Липецк примет экомарафон "Дни зеленых действий"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Липецк 28 июля принимает эстафету всероссийского экомарафона "Дни зеленых действий", который пройдет в городских парках и будет посвящен федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Об этом сообщает пресс-центр акции.

"В парке НЛМК и парке Победы пройдут экологические акции: плоггинг-забеги (забеги, совмещенные со сбором мусора - прим. ТАСС), экозаезд и дискуссии в поддержку марафона "Дни зеленых действий". В Быхановом саду дети смогут принять участие в "Кислородном заезде" на мини-электромобилях и провести замеры воздуха с помощью специальных экочемоданчиков. Ключевой темой мероприятий станет чистый воздух в индустриальных центрах", - говорится в сообщении.

Там же соберутся экоактивисты, волонтеры "Молодой гвардии", а также представители общественных палат, Всероссийского общества охраны природы, чтобы задать экспертам свои вопросы. Кроме того, в поддержку экомарафона в саду появится граффити на одной из трансформаторных подстанций.

Результаты реализуемого в регионе федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" станет темой дискуссии, в которой примут участие общественники, представители власти, а также предприниматели. К ней присоединятся губернатор Игорь Артамонов и врио заместителя секретаря генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин, автор идеи экомарафона.

"Экоакции для Липецкой области уже стали полезной традицией. Только в 2020 году более 20 тыс. человек участвовали в "зеленых" проектах. Участие во всероссийском экомарофоне - новый важный шаг и возможность подготовить "народное" продолжение нацпроекта "Экология" с учетом мнения активных жителей и волонтеров", - отметил Артамонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Об акции

Экологический марафон "Дни зеленых действий" стартовал 15 июля в Подмосковье, в селе Павло-Слободское, и продлится до середины сентября. Эстафету уже приняли несколько регионов. Знаковые мероприятия пройдут на Байкале и в Арктике.

Благодаря федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в Липецке с 2019 года снизился объем выбросов в воздух загрязняющих веществ от стационарных источников на 10 тыс. тонн. В Липецке уже работают 7 федеральных постов наблюдения за загрязнением воздуха. За счет бюджетных средств закупили восемь новых экологических постов на сумму более 20 млн рублей. Также в регионе, единственном в Черноземье, есть собственная государственная областная экологическая лаборатория.