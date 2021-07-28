Ущерб Красноярского края от лесных пожаров сократился в 2,3 раза по сравнению с 2020 годом

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный Красноярскому краю лесными пожарами, в 2021 году сократился более чем в два раза, до 28,7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае с начала сезона составил 28,7 млн рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года эта цифра превышала 66 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По данным краевого Минлесхоза, в 2021 году в регионе значительно сократилось количество лесных пожаров и уменьшились площади, пройденные огнем. С начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировали лесные пожары на общей площади 31 тыс. га. За аналогичный период в 2020 году пожары прошли 269 тыс. га, в 2019 году - 1,3 млн га.

"Свою роль в складывающейся на территории лесопожарной обстановке в 2021 году сыграла погода, а также масштабная модернизация системы охраны лесов от пожаров. Ее инициатором стал губернатор края Александр Усс. В регионе увеличили штат и укрепили материально-техническую базу краевого лесопожарного центра в рамках нацпроекта "Экология", создали новые авиаподразделения для тушения очагов возгораний в отдаленных труднодоступных территориях, расширяют дистанционный мониторинг, внедряют новые технологии. Как результат - 94% лесных пожаров фиксируют на малых площадях и более 90% ликвидируют в первые сутки после возникновения", - отметили в министерстве.

По данным краевого лесопожарного центра, на вечер 27 июля в регионе действовало 17 лесных пожаров на 1,3 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.