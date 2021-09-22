Турмаршрут по берегу Белого моря создали в национальном парке "Онежское Поморье"

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Экологическая тропа "Птицы, рыбы и киты" длиной шесть километров по побережью Белого моря создана в национальном парке "Онежское Поморье" в Архангельской области. Как сообщила в среду пресс-служба парка, здесь туристы могут познакомиться с обитателями моря и прибрежной полосы, понаблюдать за птицами и белухами.

"В "Онежском Поморье" появилась новая экологическая тропа "Птицы, рыбы и киты". На тропе можно будет узнать о биологическом разнообразии территории Онежского залива, увидеть белух со специальной смотровой вышки и посмотреть фотографии обитателей морских глубин. Тропа оборудована в рамках нацпроекта "Экология" при поддержке Минприроды России, а также при участии Segezha Group", - говорится в сообщении.

Маршрут начинается в селе Пурнема и до выхода на берег проходит по сосновому урочищу Кендище. На этом участке туристы получают информацию о селе, его истории, а также солеварном промысле поморов. У моря посетители узнают, что из себя представляет Белое море, как определяется соленость воды, как море изображалось на старинных картах. Отдельные стенды посвящены механизму приливов и отливов.

Далее по маршруту посетителям рассказывают про литораль - прибрежную полосу, которая регулярно осушается во время отлива - и кто на ней обитает. Объясняют, как различать разные виды чаек, как "морские желуди" (усоногие раки) и "морской виноград" (вид водорослей) приспособились к жизни на границе моря и суши.

Финальная точка - наблюдательная вышка с панорамным обзором. С нее можно увидеть птиц во время перелетов и акваторию, где живут белухи. В этой части моря находится их "родильный дом".

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря. Парк создали для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году объект включен в состав национального парка "Кенозерский".