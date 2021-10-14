Выбросы СО2 от пожаров в Якутии и на Чукотке в 2021 году достигли 861 млн тонн

ЯКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Выбросы углекислого газа (СО2) от лесных пожаров в Якутии и на Чукотке за июнь - сентябрь 2021 года составили 861 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС в четверг кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета Никита Тананаев.

"Выбросы углекислого газа в результате пожаров с территории Якутии и Чукотки за июнь - сентябрь этого года, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, оцениваются в 861 млн тонн. Весь объем антропогенных выбросов СО2 в РФ оценивается примерно в 1,5-1,7 млрд тонн", - сказал Тананаев.

По данным Росгидромета, тренды глобального потепления в Арктической зоне РФ на протяжении последних 40 лет в 2,5-3,5 раза выше, чем в мире в целом. Меняется не только температура, сокращается масса горных ледников, растет температура многолетнемерзлых пород, уменьшается толщина льда в Арктике, повышается уровень океана.

Пожароопасный период 2021 года стал для Якутии наиболее сложным. По данным Авиалесоохраны на 13 октября, в Якутии в 2021 году по сравнению с прошлым годом зафиксировано на 20% меньше пожаров, но пройденная огнем площадь на 20% больше, в том числе в лесах (на 47% больше).