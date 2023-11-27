Times: Virgin Atlantic совершит первый рейс без выбросов с двигателями UltraFan

По словам министра транспорта Великобритании Марка Харпера, этот полет "станет новым шагом в развитии авиации"

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Британская авиакомпания Virgin Atlantic совершит на этой неделе первый трансатлантический перелет без выбросов с экономичными и мощными двигателями UltraFan компании Rolls-Royce. Об этом сообщила газета The Times.

Boeing-787 проследует, как сообщалось ранее, из аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В полете будет использоваться экологически чистое топливо (SAF), которое изготавливается из отходов сельского и лесного хозяйства и производит меньше углеродных выбросов почти на 80% по сравнению с обычными видами топлива. Длительность полета из Лондона в Нью-Йорк равна примерно восьми с половиной часам. Этот перелет, по словам министра транспорта Великобритании Марка Харпера, "станет новым шагом в развитии авиации".

Первый полет с нулевым углеродным выбросом провела в сентябре 2021 года авиакомпания British Airways. Тогда один из ее самолетов вылетел из Лондона в шотландский Глазго, продолжительность путешествия составила чуть менее часа. В январе авиакомпания Emirates Airlines, базирующаяся в Дубае, провела первый на Ближнем Востоке часовой полет полностью на экологически чистом авиационном топливе.

Экологически чистое топливо получается в процессе переработки биомассы, состоящей в том числе из растительных и отработанных масел, животных жиров, а также сельскохозяйственных отходов, и имеет низкий углеродный след.