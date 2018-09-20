В Иркутске начал работу II Байкальский международный экологический водный форум

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Второй Байкальский международный экологический водный форум начал работу в Иркутске. В этом году на форум приехали около тысячи участников из России и 32 зарубежных стран, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
"Второй Байкальский водный форум подтверждает статус многоформатной площадки, где пройдут деловые встречи, семинары и заседания, конкурсы технологических, образовательных и просветительских проектов, мероприятия программы "ЭКО-поколение", - цитирует пресс-служба слова главы региона Сергея Левченко.
По его словам, на форуме планируется подписание нескольких соглашений и меморандумов. "Мероприятие проходит под девизом "Байкал - источник жизни". Ключевой темой обсуждений станет взаимосвязь экологического качества воды и здоровья человека", - добавил он.
На форуме представлены 75 экспозиций с лучшими достижениями российских и зарубежных производителей в области инновационных технологий очистки воды. Помимо этого, для гостей мероприятия представлены стенды с информацией по управлению отходами, эко-мониторингу, лечебно-оздоровительному туризму и технологиями "умного" города.
Большое внимание в этот раз организаторы форума уделили теме формирования экологического мировоззрения детей и молодежи. Для этого была сформирована специальная программа "ЭКО-Поколение", на площадках которой проведут мастер-классы, интеллектуально-познавательные игры и квесты, экологические уроки, лектории и тренинги для подрастающего поколения.
Второй Байкальский международный экологический водный форум проходит в Иркутске 20-21 сентября. В течение двух дней более 1 тыс. его участников обсудят применение эффективных решений, направленных на сохранение озера Байкал и Байкальской природной территории. Организатором мероприятия выступает правительство Иркутской области, девиз форума "Байкал - источник жизни".