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Ученые обнаружили бытовой пластик на дне моря Лаптевых

Пластиковые остатки прошли первую серию анализов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили фрагменты бытового пластика на дне моря Лаптевых в районе устья реки Лены. Об этом сообщила в понедельник на конференции "Итоги экспедиционных исследований в 2018 году в Мировом океане и внутренних водах" в Москве старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения (ДО) РАН Татьяна Даутова.

"Фрагменты бытового пластика были, к сожалению, обнаружены во всех наших пробах - от устья реки Лены до склона шельфа. В настоящее время эти пластиковые остатки прошли первую серию анализов в нашем центре, и он показал, что это пластики группы ПЭТ (полиэтилентерефталат), те, которые используются, как правило, для изготовления пластиковых бутылок и пробок. То есть, бытовой пластиковый мусор распространен на данном участке повсеместно", - сказала Даутова.

Российские ученые обнаружили пластиковый мусор на дне моря Лаптевых в ходе комплексной экспедиции в тихоокеанском секторе Арктики, используя научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш".

Конференция "Итоги экспедиционных исследований в 2018 году в Мировом океане и внутренних водах" проходит в Минобрнауки РФ 18-19 февраля. В ней принимают участие представители министерства, Российской академии наук и научных институтов, среди которых Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева ДО РАН, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Институт океанологии им. Ширшова РАН и другие.

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