Более 5,6 км русла реки Ольховки расчистят в Кисловодске до июня

ПЯТИГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 6,2 млн рублей вложат в расчистку двух участков русла реки Ольховки протяженностью более 5,6 км до июня, что позволит нормализовать экологическую обстановку в Кисловодске. Об этом сообщается в среду на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

"Предусмотрено более 6,2 млн рублей из федерального бюджета. Работы планируется провести на двух участках общей протяженностью 5602 м. Расчистка русла позволит нормализовать экологическую обстановку в Кисловодске", - говорится в сообщении.

Расчистка была начата в декабре 2018 года, завершение работ планируется в июне 2019 года. "Это позволит избежать негативного воздействия паводковых вод, предотвратить ущерб и нормализовать экологическую обстановку. <…> По завершении работ от паводковых вод реки будет защищена территория, на которой проживает 720 человек. Общий предотвращенный ущерб составит 87,65 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра Андрея Хлопянова.

Русло уже расчищено на 1100 м. На первом участке в поселке Нарзанном расчистка идет впервые, русло сильно заросло деревьями, кустарником и мелколесьем. На втором участке в Кисловодске русло практически полностью зарегулировано берегоукрепительными сооружениями, но также сильно заросло. Зарастание и заиление русла уменьшило пропускную способность, а снижение скорости потока привело к дополнительным наносам, подъему уровней воды, заболачиванию берегов и деградации всей экосистемы водного объекта, отмечается в сообщении.