Стоимость оборудования России контейнерами для мусора оценили в 9 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дефицит контейнеров для мусора в России достигает порядка 750 тыс. штук, на их покупку потребуется около 9 млрд рублей. Об этом заявил исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин в ходе пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Мы запрашивали информацию у субъектов и анализировали [ее]. Субъекты нам [сказали], что им требуется около 900 тыс. контейнеров. По нашим расчетам необходимо где-то 750 тыс. контейнеров в масштабах страны, это приблизительно 9 млрд рублей в деньгах", - сказал он.

Макрушин добавил, что эта потребность рассчитана без учета предстоящего внедрения раздельного сбора коммунальных отходов (РСО). РСО стало одним из приоритетов реформы мусорной отрасли. Предполагается, что первым этапом разделения станет создание двухпотоковой системы, такая заработала с января 2019 года в Московской области и будет запущена в Москве с января 2020 года. Для этого потребуется оборудовать контейнерные площадки двумя типами баков: для вторичного сырья и прочих смешанных с органикой отходов.

По словам Макрушина, сейчас в регионах зачастую нет даже контейнерных площадок и баков на них, люди просто складируют пакеты с мусором в какой-то точке.

"Сейчас обсуждается, каким образом можно поддержать регионы, чтобы было закуплено необходимое количество контейнеров. Анализ (потребности в контейнерах - прим. ТАСС) проводился совместно РЭО с Минстроем и Минприроды России", - добавил он.

Реформа

Реформа по работе с мусором стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль транспарентной, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года. По данным Минприроды, сейчас затруднения в реализации проекта испытывают десять субъектов.