В Госдуме заявили, что запрет сжигать ТКО касается только утилизации мусора

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запрет на сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) без извлечения из них полезных фракций касается только энергетической утилизации, обезвреживать путем термической обработки по-прежнему можно будет любой мусор. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В среду Госдума приняла закон, расширяющий понятие "утилизация отходов". Теперь в него включается "использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки". Согласно действующему законодательству, к утилизации относятся рециклинг - повторное применение отходов по прямому назначению, регенерация - их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки и рекуперация - извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Ранее сжигание мусора подпадало только под категорию "обезвреживание отходов".

"Запрет на сжигание отходов, из которых до этого не были извлечены полезные фракции, касается мощностей по энергетической утилизации отходов, - пояснил Бурматов. - Останутся заводы, которые построены не для энергетической утилизации (они в принципе не могут генерировать энергию), а для обезвреживания. И обезвреживать [путем сжигания] по-прежнему можно будет любые отходы".

Существующие мусоросжигательные заводы, подчеркнул парламентарий, занимаются не энергетической утилизацией отходов, а обезвреживанием, и "там горит все без всякого выделения полезных фракций". "Теперь, если инвестор строит предприятие, которое будет заниматься энергетической утилизацией отходов, он действительно сначала должен будет из них изъять полезные фракции, а только затем "хвосты", то есть то, что осталось, утилизировать путем термической обработки. Вот это написано в законе", - разъяснил он содержание законодательных изменений.

По его словам, сильное сопротивление принятию закона было обусловлено бизнес-интересами владельцев мусорных полигонов. "Поэтому сейчас такая истерика везде в интернете тех, кто был заинтересован в сохранении этого статус-кво. И поэтому было такое сильное сопротивление принятию этих поправок. Потому что владельцы этих полигонов - а это огромный бизнес - теряют объемы", - заявил глава думского комитета.

Вводимый законом институт энергетической утилизации, уверен Бурматов, заинтересует инвесторов. "Тематика энергетической утилизации, естественно, для инвесторов гораздо выгоднее, потому что это совершенно другие объемы", - отметил он. При этом сохранение термического обезвреживания отходов депутат считает неизбежностью. "Есть отходы, которые нельзя термически не обезвреживать. Например, медицинские, патологоанатомические или инфицированные отходы", - уточнил собеседник агентства.

"Неисчерпывающий шаг"

Говоря о юридических критериях определения "полезные фракции", Бурматов отметил, что они законом не установлены и будут регламентироваться нормативными актами. "Для этого я в постановление, принятое совместно с законом, внес пункт о том, что все подзаконные акты должны быть согласованы с Госдумой", - подчеркнул он.