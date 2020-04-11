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Пандемия коронавируса нового типа

FT: объем вредных выбросов от самолетов сократился в мире на треть

Кризис авиационной отрасли удастся преодолеть в лучшем случае через три года, считают аналитики

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Объем вредных выбросов от самолетов сократился в мире почти на треть из-за массового прекращения авиаперелетов вследствие пандемии коронавируса. К такому выводу пришла газета Financial Times, проанализировав глобальные данные о перелетах в марте этого года.

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Как говорится в опубликованной в субботу статье, изучив данные 6 млн перелетов на веб-сервисе FlightRadar24, который следит за положением воздушных судов в реальном времени, журналисты издания подсчитали, что всего в мире было отменено около 1 млн авиарейсов. Это привело к тому, что в воздух не были выброшены 28 млн тонн диоксида углерода, что означает снижение выбросов на 31% по сравнению с мартом прошлого года.

Financial Times приводит мнение ведущего аналитика финского Центра исследований энергии и чистого воздуха Лаури Милливирты, по слова которого столь резкого снижения показателей не было зафиксировано даже в такие сложные для авиационной отрасли времена, как после терактов в США 11 сентября 2001 года или извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году. "Ни одно из этих событий не имело такого огромного влияния на объемы глобальных авиаперелетов, как кризис с коронавирусом, что делает нынешние события беспрецедентными", - сказал эксперт.

В статье приводятся данные британского аналитического агентства OAG, по информации которого в последнюю неделю марта объем мировых перелетов сократился почти на половину по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом загруженность таких мировых авиационных узлов, как Великобритания, Гонконг или Швейцария упала на 90%.

Глобальный авиакризис

По оценкам французской консалтинговой компании Archery Strategy Consulting (ASC), кризис авиационной отрасли, возникший в результате повсеместных ограничений перемещения граждан из-за эпидемии коронавируса, удастся преодолеть в лучшем случае через три года.

По ее данным, в соответствии с финансовыми отчетами Air France, она сможет существовать в нынешних условиях на протяжении полугода, прежде чем объявить о банкротстве. Для сравнения приводятся немецкая Lufthansa и американская Delta Airlines, которым отмеряли лишь три месяца.

Большая нагрузка ляжет и на авиастроительные компании Airbus и Boeing. Согласно прогнозам ASC, спрос на новые самолеты "сократится на 40-60% в ближайшие пять лет". До пандемии спрос на новые воздушные суда оценивался в 8 тыс. единиц к 2024 году, однако теперь, даже при оптимистичном сценарии, этот показатель снизится до 5 тыс. единиц. При неблагоприятном развитии событий аналитики предрекают заказ лишь 3 тыс. новых самолетов до указанной даты.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106.

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