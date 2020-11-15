Перевод пассажироперевозок в Пензе на брутто-контракты потребует 600 млн рублей ежегодно

ПЕНЗА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Пензы рассматривают возможность перевода пассажироперевозок в городе на схему брутто-контрактов, при которых перевозчики получают фиксированную плату за свои услуги по контракту. Предварительно стоимость такого перехода потребует до 600 млн рублей ежегодно, сообщил журналистам в воскресенье мэр Пензы Андрей Лузгин, комментируя ситуацию с повышением стоимости проезда в городском общественном транспорте.

"Мы подали заявку в Минтранс РФ на приобретение новых автобусов на газовом топливе, но пока не получили ни одобрения, ни подтверждения факта, что мы не принимаем участие в программе. Параллельно мы ведем переговоры с ВЭБ.РФ о приобретении всех транспортных средств в лизинг с одновременным переходом на брутто-контракты. Мы рассчитываем завершить переговоры за декабрь Это достаточно дорогое решение для всех уровней бюджета - дополнительно расходы бюджетов при переходе на брутто-контракты составят порядка 600 млн рублей ежегодно", - сказал Лузгин.

Он добавил, что окончательного решения по переходу на брутто-контракты пока нет. "Тем не менее, с учетом важности развития общественного транспорта для города и его жителей, переход на брутто-контракты рано или поздно все равно состоится", - сказал Лузгин, отметив, что в настоящее время разработана дорожная карта такого перехода, ведется моделирование транспортных потоков и оптимизация маршрутной сети.

С 14 ноября перевозчики в Пензе повысили на 15% стоимость проезда на маршрутах, тарифы на которые не регулируются мэрией. В автобусах большого класса повышение стоимость увеличилась с 23 до 27 рублей, в автобусах малого класса - с 27 до 32 рублей. Перевозчики мотивировали это повышением зарплаты для сотрудников, а также удорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей.