В Австралии намерены построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин

СИДНЕЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии инвестирует более $720 млн в строительство завода по производству вакцин и противоядий на юге континента. Об этом в понедельник сообщил телеканал SBS со ссылкой на заявление правительства страны.

По его данным, инвестиционный пакет в размере 1 млрд австралийских долларов ($723 млн) будет направлен на строительство "крупнейшего в Южном полушарии завода по производству вакцин", чтобы обеспечить в будущем готовность страны к пандемиям. Строительство новых производственных мощностей начнется в Мельбурне, на базе национальной биотехнологической компании CSL Limited уже в следующем году и будет завершено в 2026 году.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, прибывшего в понедельник в Мельбурн, инвестиции в производство вакцин позволят стране "сосредоточиться на проблемах, вызванных пандемией в сферах здравоохранения и экономики". "Это укрепит медицинскую отрасль Австралии и даст нам возможность разрабатывать вакцины тогда, когда они понадобятся. Это инвестиции в нашу национальную безопасность в сфере здравоохранения и гарантия защиты от будущих пандемий", - подчеркнул Моррисон.

Также сообщается что в рамках инвестиционного пакета будут выделены субсидии компании Seqirus, принадлежащему CSL Limited производителю вакцин против гриппа и антидотов к яду наиболее опасных австралийских змей, медуз и нескольких видов ядовитых пауков.