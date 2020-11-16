Предприниматели Чукотки получили 44 млн рублей на возмещение затрат за коммунальные услуги

ТАСС, 16 ноября. Представители малого и среднего бизнеса Чукотки получили в 2020 году около 44 млн рублей на возмещение затрат за коммунальные услуги - данный вид поддержки вошел в план антикризисных мероприятий по итогам встречи властей с бизнес-сообществом округа в начале пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Возмещение расходов по коммунальным услугам городскому бизнесу за период январь - октябрь 2020 года осуществляется до уровня тарифов, действующих для населения. Всего предприниматели Чукотки получили 44 млн рублей для возмещения затрат на коммуналку", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что положительные решения по возмещению затрат уже приняты по 148 обращениям окружного бизнеса. Еще 25 заявок находятся на рассмотрении.