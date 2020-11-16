Авиасообщение между Сахалином и Курилами станет ежедневным до конца года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" при финансовой поддержке властей Сахалинской области со вторника запускает ежедневные рейсы между Сахалином и островами Итуруп и Кунашир (острова южной группы Курильского архипелага, Сахалинская область) до конца текущего года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", в ноябре-декабре 2020 года выполнит дополнительные социально значимые рейсы из Южно-Сахалинска в Курильск [на острове Итуруп] и Южно-Курильск [на острове Кунашир]", - сообщили в пресс-службе.

По информации авиакомпании, ранее по каждому из двух направлений полеты осуществлялись четыре раза в неделю. Теперь рейсы между островами станут ежедневными. Они будут субсидироваться из областного бюджета. Благодаря этому стоимость авиабилета из Южно-Сахалинска в Курильск и Южно-Курильск составляет 5 950 рублей в одну сторону. Информация о том, как будут выполняться рейсы с наступлением 2021 года, пока не уточняется.