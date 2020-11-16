"Ведомости": закупки иностранных беспилотников для государственных нужд могут ограничить

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ассоциация "Аэронет" выдвинула предложение ограничить возможность закупок зарубежных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд. Правительство РФ поддержало инициативу, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора ассоциации Глеба Бабинцева.

По его словам, ограничения будут распространены на все БАС, которые приобретаются через механизм госзакупок для государственных и муниципальных нужд. БАС, которые работают на небольшой высоте, могут получать довольно точную и детальную информацию, относящуюся к государственной тайне, в связи с чем необходимо их ограничение. "Иностранные БАС могут сразу передавать такую информацию за границу, минуя любые проверки", - заключает Бабинцев.

В Минпромторге газете сообщили, что введение ограничений по допуску иностранных БАС обусловлено "рисками несанкционированного сбора информации и роста угроз государственной безопасности". Представитель Минфина заявил, что ответственным по программе является Минпромторг, однако обоснование для его введения в Минфин пока не поступало. В Минтрансе отметили, что специалисты ведомства участвуют в реализации соответствующего пункта дорожной карты, при этом отказавшись от других комментариев.

В Минэкономразвития пояснили, что до введения ограничений будет проведен всесторонний анализ, который позволит оценить конкурентоспособность отечественного оборудования и способность российских производителей удовлетворить потребности заказчиков по качеству и количеству. В ведомстве добавили, что только на основании итогов анализа будет принято решение о возможном ограничении закупок БАС.

По информации "Ведомостей", Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс, Минфин и ассоциация "Аэронет" должны подготовить проект соответствующего постановления об ограничении закупок БАС к июню 2021 года.