СМИ: Korean Air объявила о намерении купить 30,77% Asiana Airlines за $1,62 млрд

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air Lines объявил в понедельник о намерении приобрести вторую крупнейшую в стране авиакомпанию Asiana Airlines за 1,8 трлн вон ($1,62 млрд). Об этом сообщает телерадиокомпания KBS.

По ее данным, Korean Air, которая занимает 18-е место в мире по размеру флота самолетов, приобретет 30,77% акций Asiana у ее кредиторов во главе с Корейским банком развития, став после этого десятой по величине авиакомпанией мира.

После приобретения Asiana под управлением Korean Air окажутся три бюджетных перевозчика - Jin Air, Air Busan и Air Seoul. В сентябре кредиторы Asiana - Корейский банк развития и Корейский экспортно-импортный банк - решили аннулировать сделку по продаже авиакомпании консорциуму во главе с HDC Hyundai Development за $2,1 млрд.