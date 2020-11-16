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СМИ: Korean Air объявила о намерении купить 30,77% Asiana Airlines за $1,62 млрд

По данным телерадиокомпании KBS, Korean Air после этого станет десятой по величине авиакомпанией мира

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air Lines объявил в понедельник о намерении приобрести вторую крупнейшую в стране авиакомпанию Asiana Airlines за 1,8 трлн вон ($1,62 млрд). Об этом сообщает телерадиокомпания KBS.

По ее данным, Korean Air, которая занимает 18-е место в мире по размеру флота самолетов, приобретет 30,77% акций Asiana у ее кредиторов во главе с Корейским банком развития, став после этого десятой по величине авиакомпанией мира.

После приобретения Asiana под управлением Korean Air окажутся три бюджетных перевозчика - Jin Air, Air Busan и Air Seoul. В сентябре кредиторы Asiana - Корейский банк развития и Корейский экспортно-импортный банк - решили аннулировать сделку по продаже авиакомпании консорциуму во главе с HDC Hyundai Development за $2,1 млрд.

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Республика Корея
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