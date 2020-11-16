Первый зарубежный "Иннопром" пройдет в Узбекистане в апреле 2021 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Первая зарубежная международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет в Узбекистане 5-7 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"5-7 апреля 2021 года в Ташкенте (Узбекистан) пройдет международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя". В выставке примут участие производственные компании из России, КНР, Франции, Турции, Германии, Японии и Кореи, а также стран - членов ЕАЭС", - уточнили организаторы.

Темы выставки - транспортное и энергетическое машиностроение, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика. Российскую делегацию возглавит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В рамках деловой программы пройдут пленарная сессия с участием руководителей правительств обеих стран, а также специализированные сессии.

"Сегодня сложно планировать будущие проекты. Однако есть огромный интерес российских промышленных компаний к рынкам Узбекистана и Центральной Азии, есть "Иннопром" - мировой бренд с 10-летней историей, который знают и признают во многих странах, поэтому мы верим в успех этого проекта", - отметил программный директор форума Антон Атрашкин.

В 2012 году правительство России присвоило "Иннопрому" федеральный статус. Организатор мероприятия - Минпромторг РФ. В 2020 году "Иннопром" проходит в онлайн-формате из-за пандемии.