Титов предложил скорректировать нормы об обысках и изъятиях у предпринимателей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести изменения в закон об оперативно-разыскной деятельности в части проведения обысков и изъятия имущества у бизнеса.

"Стоило бы внести изменения в закон об оперативно-разыскной деятельности: предусмотреть обязательное согласование обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств с органами прокуратуры. В исключительных случаях - допускать проведение таких мероприятий с обязательным уведомлением прокуратуры в течение 48 часов с момента начала. А оригиналы документов, а также электронные носители изымать только в том случае, если их копии не могут обеспечить решение задач оперативно-разыскной деятельности", - сказал в понедельник ТАСС бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что в законе об оперативно-разыскной деятельности отсутствуют ограничения по изъятию оригиналов документов, электронных носителей информации и предметов. Также не определены сроки возврата изъятого имущества в рамках оперативно-разыскных мероприятий. "А под видом обследования помещения и осмотра места происшествия по экономическим преступлениям зачастую фактически производится обыск, в ходе которого изымается вся документация, а также имущество, не относящееся к предмету мероприятия", - уточнил Титов.

Уполномоченный признал, что органы прокуратуры активизируют работу по выявлению нарушений при обысках и изъятиях у предпринимателей. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе прокурор подтвердил наличие нарушений при изъятии электронных носителей информации при обыске в офисе компании "Викойл". В Санкт-Петербурге по решению прокуратуры отменено постановление об обыске в "СК Гранит", вещи и документы возвращены, в отношении следователей ведется процессуальная проверка. В Марий Эл прокуроры признали незаконным обследование помещений одного из крестьянско-фермеских хозяйств.

"Такие новости, что называется, как бальзам на душу. В то же время, хорошо бы иметь и системные решения", - заключил Титов.