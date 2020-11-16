Ретейлеры попросили ввести переходный период для предустановки российского ПО на гаджеты

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ретейлеры просят российские власти ввести переходный период для начала продажи электроники с предустановленным российским софтом, чтобы избежать дефицита из-за особенностей ее производства и получения лицензионных прав на программное обеспечение. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на имя руководителя администрации президента РФ Антона Вайно. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Обращаюсь к вам, уважаемый Антон Эдуардович, с просьбой о проведении срочной рабочей встречи с представителями АКИТ и ассоциации производителей РАТЭК с целью обсуждения разумных сроков переходного периода для предлагаемого регулирования", - просит в письме глава АКИТ Артем Соколов. В ассоциации уточнили, что просят ввести срок не менее 6-8 месяцев с момента принятия правительством порядка предустановки ПО.

Обязанность продавцов продавать технически сложные товары с предустановленным российским программным обеспечением может возникнуть с 1 марта 2021 года, согласно законопроекту, который находится на рассмотрении в Госдуме. "Установленный законопроектом срок вступления в силу требований обязательной предустановки российского программного обеспечения на технически сложные товары приведет к серьезному дефициту бытовой техники и электроники на российском рынке. Срок оборачиваемости электроники в ретейле составляет в среднем 30-60 дней. Таким образом, старые остатки вымоются, а новые товары еще не будут произведены", - указывает в письме глава АКИТ.

Налаживание процесса производства новых устройств с предустановленным российским ПО потребует "минимум 6-8 месяцев с момента утверждения порядка предустановки", подчеркивает ассоциация со ссылкой на результаты проведенных консультаций. Производители указывают в числе причин сложный технологический цикл производства товаров, необходимость оформления лицензионных прав на ПО и затраты времени на тестирование и разработку.

В период пандемии, отмечает ассоциация, отсутствие ассортимента приведет в том числе к полному разорению розничных компаний, специализирующихся на данных категориях товаров. Кроме того, отсутствие товаров данного ассортимента в продаже приведет также и к выпадающим доходам бюджета (объем НДС, уплаченного в бюджет РФ по данным категориям товаров по итогам 2019 года составил более 41 млрд рублей), считают в АКИТ.

О предустановке ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения в декабре 2019 года. В настоящее время к рассмотрению в Государственной думе во втором чтении подготовлен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Одна из поправок, одобренных комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 12 ноября, подразумевает, что отечественный поисковик для предустановки на сложные технические устройства должно будет определить правительство. Оно также определит, какой браузер (российский или из стран ЕАЭС) будут предустанавливать на гаджеты. Кроме того, предлагается отложить срок вступления уже принятого закона о предустановке российских приложений в силу. Изначально обязанность продавцов продавать технически сложные товары с предустановленным российским программным обеспечением наступала с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии срок отложили до 1 января 2021 года. Поправками предлагается отложить вступление документа в силу до 1 марта 2021 года.