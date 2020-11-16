Huawei оснастит ЦОД в ОАЭ облачной платформой для ускорения перехода к Индустрии 4.0

ТАСС, 16 ноября. Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая (DEWA) и технологическая компания Huawei подписали соглашение о запуске многопользовательской платформы Huawei Cloud Stack для облачных вычислений на базе центра обработки данных (ЦОД) Moro Hub. Об этом сообщает портал Smart Energy International.

Платформа для облачных вычислений будет состоять из ряда футуристических сервисов, к которой получат доступ как правительственные организации, так и компании, которые намерены развиваться в соответствии с целями устойчивого развития (в том числе снижение углеродного следа и переход к углеродно-нейтральному балансу).

"Ожидается, что платформа будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации государственных и частных организаций в ОАЭ, активизируя их усилия по модернизации своей инфраструктуры, чтобы идти в ногу с событиями четвертой промышленной революции", - отмечает издание.

Huawei Cloud Stack станет первым в своем роде сервисом для облачных вычислений на Ближнем Востоке. В Huawei уверены, что облачные сервисы - путь к ускорению цифровизации и цифрового обновления как государственных, так и корпоративных организаций.