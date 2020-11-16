Reuters: авиарегулятор США может 18 ноября разрешить эксплуатацию Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США может в среду, 18 ноября, разрешить возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам его источников, авиарегулятор находится на заключительном этапе проверок лайнера. ФАУ, как ожидается, предпишет внести изменения в программы подготовки пилотов перед возобновлением использования самолета.

Ранее представители регулятора заявляли, что намерены завершить оценку лайнера в середине ноября. В августе ФАУ предписало внести ряд изменений в программное обеспечение и иные системы самолетов.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.