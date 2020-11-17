Выручка в среднем на одну компанию МСП в России выросла на 5,9% за июль-сентябрь

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Выручка в среднем на один субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в третьем квартале 2020 года увеличилась на 5,9% к показателю второго квартала. Об этом говорится в ежеквартальном Индексе роста МСП, который составляют Институт экономики роста им. Столыпина, аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова на основе данных банковской статистики ПАО "Сбербанк".

"Рост выручки в среднем на одно малое и среднее предприятие составил плюс 5,9% относительно второго квартала - в результате отложенного спроса и снятия ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Предприятиям сектора МСП удалось нарастить средний объем выручки на одно предприятие на 336 тыс. рублей относительно предыдущих двух кварталов", - говорится в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, из-за снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, которое было введено с апреля, сектор начал "обеляться". "На базе имеющихся данных можно сделать уже первую оценку эффектов - общий объем фонда оплаты труда [за третий квартал к предыдущему кварталу] вырос на 11,3%, средняя заработная плата выросла на 8,2%, число занятых приросло на 2,9%", - отмечается в исследовании.

В целом потребительские расходы в третьем квартале выросли по всем категориям. Наибольший прирост наблюдается по расходам на туризм и транспорт - плюс 394,6%; одежду, обувь и аксессуары - плюс 332,1%; кафе, бары и рестораны - плюс 234,7%

Совокупный Индекс роста МСП по стране в третьем квартале показал значение плюс 5,8 пункта. Авторы исследования трактуют это как "умеренный рост, близкий к стагнации".

Для расчета индекса используются три показателя: изменение средних объемов поступлений на расчетный счет субъекта МСП, изменение числа рабочих мест на один субъект МСП, изменение объема фонда оплаты труда на одного занятого. Индекс рассчитывается по 85 регионам РФ на ежеквартальной основе.