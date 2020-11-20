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Акт Магнитского

Bloomberg: прокуратура Швейцарии закроет дело, связанное с заявлениями Магнитского

Гособвинение в письме к Hermitage Capital выразило желание закрыть дело и конфисковать порядка $4 млн со счетов компаний, замешанных в расследовании, сообщает агентство

ТАСС, 20 ноября. Швейцарская прокуратура намерена прекратить расследование по иску британского инвестфонда Hermitage Capital по делу о схемах отмывания денег, о которых заявлял умерший в 2009 году сотрудник компании Сергей Магнитский. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на переписку прокуратуры с компанией.

По его сведениям, гособвинение в письме к Hermitage Capital выразило свое желание закрыть дело и конфисковать порядка $4 млн со счетов компаний, замешанных в расследовании, однако истец не согласен с такой суммой и намерен ходатайствовать о продолжении расследования, так как считает, что через швейцарские банки было отмыто порядка $24 млн.

"Офис генерального прокурора Швейцарии также хочет уйти от ответственности. В том же письме они выразили желание выкинуть Hermitage из дела, чтобы мы не могли оспорить [их решение]", - приводит агентство заявление Hermitage Capital.

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ШвейцарияАкт Магнитского
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