В Group-IB назвали "Яндекс" главным источником трафика пиратского контента

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Доля "Яндекса" среди источников трафика пиратского контента снизится по итогам 2020 года до 90% с 95% в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Group-IB.

"Рассматривая главный источник трафика для пиратских онлайн-кинотеатров - "Яндекс", можно обнаружить в среднем снижение его доли в пиратском трафике (с 95% в 2019 году до 90% в январе - октябре и прогнозу компании на оставшиеся два месяца 2020 года). Однако при приближении рассмотрения ситуации до уровня поисковой выдачи конкретных единиц контента можно заметить, что доля трафика из "Яндекса" для большинства нелегальных онлайн-кинотеатров составляет около 90%, а для некоторых (в связи с некоторыми обстоятельствами - эксклюзивность контента) составляет 100% (для борьбы с правообладателями вебмастер обеспечивает доступ к сайту только при наличии Referrer параметра с доменом "Яндекса")", - отметили в компании.

По данным экспертов компании, причина этому - тенденция ускорения индексирования новых ссылок поисковым ботом "Яндекса", что позволяет пиратам, используя определенные методы автоматизации, нивелировать эффект удаления их ссылок из выдачи. "Если в начале действия меморандума пиратами использовалось прежде всего динамическое обновление домена, то сейчас уже используется определенный программный комплекс, позволяющий значительно усложнить эффективную деятельность по регулированию неправомерного доступа к контенту из поисковой выдачи "Яндекса", - пояснили в Group-IB.

При этом компания сообщает, что в 2020 году значительно улучшилось техническое оснащение систем противодействия правообладателям, среди них выделяются: централизованные API, предоставляющее перечень IP адресов правообладателей и Роскомнадзор, автонаполняемая база данных IP, формируемая на основе lumendatabase (алгоритм преобразования информации о жалобе в IP посетителя), алгоритм отслеживания поведения пользователя - контент может быть доступен только при переходе по ссылке из "Яндекса" (в том числе только для мобильных устройств).

"Все вышеназванные пункты обесценивают попытки ручного регулирования и значительно снижают потенциал автоматизированных систем защиты интеллектуальной собственности, которые были актуальны год назад. На сегодняшний день в борьбе с этой проблемой хорошо проявила себя система высокочастотного мониторинга поисковой выдачи и отслеживание динамического анализа обновления ссылки с помощью уникальных алгоритмов, разработанных в отделе специальных исследований Group-IB", - прокомментировал заместитель генерального директора по направлению интеллектуальной защиты бренда Group-IB.Андрей Бусаргин.

Позиция "Яндекса"

"Выводы Group-IB игнорируют особенности работы поисковых платформ, а также отметают возможность злоупотребления со стороны недобросовестных правообладателей. Тем не менее, мы считаем полезным, если Group-IB смогут поделиться своей экспертизой и опытом с рынком для разработки равноприменимого антипиратского законодательства. Оно должно предоставить всем правообладателям дополнительные рычаги для борьбы с нелегальным контентом, а также детально определит роль интернет-ресурсов, в частности - поисковиков, даже тех, про которые не знают Group-IB", - заявили в пресс-службе "Яндекса".

Там отметили, что, по данным коллег, причина высокой доли пиратского трафика в ускорении индексации новых ссылок роботом поисковика. "В случае "Яндекса" "быстровыдача" добавляет в индекс документы в течение нескольких минут после их появления на сайте. У других поисковиков тоже есть специальные роботы, которые переходят на новые и обновленные страницы, сканируют их и добавляют в индекс. Над быстрой выдачей работают все. При этом поисковики не должны знать или определять определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам", - пояснили в компании.