В КПРФ предложили ввести категорию "вынужденно безработных"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о введении в законодательство временного статуса "вынужденно безработный" с ежемесячным пособием не менее минимального размера оплаты труда, документ размещен в думской электронной базе данных.

В регионах России из-за пандемии коронавируса действуют особые режимы и временные запреты на деятельность определенных организаций и ИП, говорится в пояснительной записке. Из-за этого они зачастую задерживают или в принципе не могут выплатить зарплату своим сотрудникам. При этом такие сотрудники не признаются безработными, так как имеют заключенный трудовой договор.

"В этой связи предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных - "вынужденно безработный", под которым будут пониматься граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, или другого особого правового режима", - говорится в сопроводительных материалах.

Таким безработным предлагается выплачивать пособие не менее их средней месячной зарплаты и не ниже размера МРОТ. Трудовой договор с "вынужденно безработным" не должен расторгаться на период действия временных запретов для работодателя, при этом работодатель временно освобождается от обязанности выплачивать ему зарплату. По окончании действия временного запрета деятельности работодателя работник утратит статус "вынужденного безработного" и право на получение пособия, поясняют авторы.

Кроме того, коммунисты предлагают выплачивать как безработным пособие не менее МРОТ самозанятым и индивидуальным предпринимателям, работающим без наемных сотрудников, которые из-за введения временных запретов прекратили свою деятельность или приняли решение о снятии с регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Правительство РФ не поддержало инициативу. В отзыве кабмина указано, что законопроект КПРФ предусматривает признание лица безработным без учета его волеизъявления. "Приостановление деятельности организации само по себе не влечет прекращения трудовых договоров и выполнения обязанностей работодателя, а признание их безработными возможно только после увольнения с работы", - говорится там. Еще одно замечание кабмина касается того, что авторы не определили источники финансирования новых расходных обязательств бюджета.