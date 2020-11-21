Институт эпидемиологии Роспотребнадзора получит средства на здание для лабораторий

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Роспотребнадзору деньги на здание для научно-лабораторных подразделений Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

"Выделить Роспотребнадзору в 2020 году бюджетные ассигнования федерального бюджета на приобретение нежилого здания для размещения научно-лабораторных подразделений федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам прошедшего в четверг заседания кабмина.